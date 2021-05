Chiavari: Gagliardi, Fico e Pastorino “incontrano” gli studenti del Marconi Delpino

Dall’ufficio stampa della deputata Manuela Gagliardi riceviamo e pubblichiamo

“Il confronto con i giovani e’ sempre un’opportunita’. Conoscere le istituzioni stimola nei ragazzi la partecipazione alla vita politica italiana, entrare nel cuore del luogo in cui si producono le norme che regolano la vita di tutti noi e’ una esperienza che li accompagnerà per tutta la loro vita. Per noi che oggi rappresentiamo quelle istituzioni, allo stesso modo, e’ un momento di crescita, di ascolto e di conoscenza di tematiche che diversamente avremo poche occasioni di affrontare.”. Cosi commentano i deputati Manuela Gagliardi di Cambiamo! e Luca Pastorino di Leu che oggi hanno partecipato alla “Giornata di Formazione” promossa dalla Camera dei Deputati in video collegamento con il Liceo “Marconi Delpino” di Chiavari insieme al Presidente Roberto Fico. “Purtroppo il Covid ha limitato la partecipazione in presenza a questa giornata però i temi portati dai ragazzi, dall’importanza del loro futuro ai diritti umani, dalla difesa del suolo all’edilizia scolastica, alla cultura e al turismo, sono stati comunque approfonditi e oggetto di puntuale riflessione. Il nostro auspicio e’ di poterli presto incontrare in presenza per approfondire qualche altra tematica a loro cara”, concludono.