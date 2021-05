A Camogli prosegue la costruzione dei nuovi loculi che ospiteranno, ma solo in parte, i feretri finiti in mare e recuperati o quelli messi in salvo dai loculi pericolanti. Il materiale necessario alla costruzione viene scaricato dai camion in via Ruffini ed è poi trasferito nella piana interessata ai lavori con un elicottero: il traffico è interrotto dalla polizia urbana.

Nelle foto di Consuelo Pallavicini i trasferimenti odierni