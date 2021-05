Camogli: “con Hemingway e gli altri”, domenica soft trekking

Da GoGenova Tours riceviamo e pubblichiamo

Domenica 9 maggio 2021 – ore 10.30

“A Camogli con Hemingway e gli altri”, soft trekking a tema.

Parole e panorami d’autore in una camminata dal centro di Camogli al monastero di San Prospero.

Angoli nascosti, scorci insoliti, salite silenziose tra verde e blu per scoprire Camogli e il golfo Paradiso attraverso gli occhi dei grandi scrittori.

Un tour “a due voci” ispirato dalla nuova guida “Liguria – Vagabondaggi letterari in Riviera” di L. Cavicchioli edita da Polaris Editore.

– Prezzo: euro 15,00 a persona. Tasse incluse.

– Visita in piccolo gruppo, a cura dell’autore e di guida professionista, svolta nel rispetto delle norme vigenti.

– Durata: circa 2 ore.

– A chi è consigliata: ai viaggiatori curiosi e a chi ama leggere; a chi vuol conoscere la storia di chi ha amato Camogli; a chi ama la fotografia e i panorami mozzafiato; a chi vuole passare qualche ora in compagnia

ascoltando tante storie.

Info al 335 6063687

Prenotazione obbligatoria e dettagli https://www.gogenova.com/it/a-camogli-con-hemingway-e-gli-altri/