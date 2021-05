Bogliasco: acquagol, da lunedì parte la Ma.Gia Baby Cup

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo

La magia dello sport più puro e sano come simbolo di rinascita e di speranza. È all’insegna di questi valori che il Bogliasco 1951 organizza la prima edizione della Ma.Gia Baby Cup, torneo riservato alle squadre acquagol del settore giovanile biancazzurro. Dal prossimo lunedì i piccoli atleti della Tana delle Tigri, la scuola di pallanuoto più vincente d’Italia, saranno i protagonisti di un evento a loro dedicato. Un modo per sorridere e divertirsi tornando a fare ciò che per troppo tempo non si è potuto.

“A partire dallo scorso week-end una grossa parte di ragazzi e ragazze delle nostre giovanili ha finalmente ripreso a giocare nei rispettivi campionati – spiega la responsabile del settore Elena Maggi – per i più piccoli però ciò non è stato ancora possibile. Grazie al sempre straordinario sostegno dei nostri sponsor, e in particolare di Gianluca Silipo che con la sua Ma.Gia srl patrocinerà l’evento, abbiamo così pensato di creare un piccolo torneo interno, la Ma.Gia Baby Cup, per l’occasione riservata ai campioncini della Tana delle Tigri. Il modo migliore per dare un ulteriore stimolo a questi ragazzi fermi da davvero tantissimo tempo. Vogliamo che si divertano, che ci sia quella sana competizione che tanto ci è mancata in questi lunghissimi mesi”.

“Nonostante tutti i problemi che ci sono stati nel corso di quest’annata – aggiunge Davide Martinero, allenatore degli acquagol – abbiamo accolto ogni giorno in piscina più di 30 bambini dagli 8 ai 12 anni. Tutti si stanno impegnando davvero moltissimo, hanno fatto degli enormi passi avanti e riteniamo giusto gratificarli dandogli con questo torneo tutta l’importanza che meritano”.

A donare ulteriore pregio e interesse alle sfide ci penseranno i ragazzi e le ragazze delle prime squadre del Bogliasco, pronti a dare consigli e suggerimenti direttamente da bordo vasca ai loro piccoli emuli. Malgrado l’impossibilità di accedere alle tribune, a causa delle restrizioni anti-Covid, anche le famiglie avranno l’opportunità di vedere le partite dei propri ragazzi. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Bogliasco 1951’.

Il calendario del torneo prevede un girone all’italiana da 4 squadre, ognuna formata da giocatori di ambo i sessi, i cui nomi verranno scelti attraverso un sondaggio on-line al quale potranno partecipare tutti i follower dei social biancazzurri. Al raggruppamento iniziale, sviluppato in tre giornate di gare tra lunedì 10, mercoledì 19 e venerdì 28 maggio, seguiranno poi semifinali e finali che decreteranno il podio della prima Ma.Gia Baby Cup. E anche se ad alzare la coppa più grande saranno solo alcuni, a vincere saranno certamente tutti i partecipanti.

Forza Bogliasco!