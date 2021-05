Sestri: Pd, raccolta di generi alimentari e materiale didattico

Dal Coordinamento Pd Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Questa settimana, come Coordinamento dei Circoli PD di Sestri Levante, abbiamo organizzato una raccolta di generi alimentari di prima necessità e materiale didattico da donare alle famiglie in difficoltà.

La crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria ha animato lo spirito di questa nostra iniziativa e speriamo che i gesti di solidarietà che verranno fatti siano di conforto a chi in questo periodo difficile ha bisogno di un aiuto.

Il ricavato della raccolta alimentare sarà devoluto al banco di San Bartolomeo e il materiale didattico a famiglie che ne hanno bisogno.

Ci potete trovare nelle giornate di:

– Mercoledì 5 maggio dalle 16 alle 18

– Giovedì 6 maggio dalle 10 alle 12

– Venerdì 7maggio dalle 16 alle 18

– Sabato 8 maggio dalle 10 alle 12

presso la sede del Circolo “Coduri” di Sestri Levante – via Fascie, dove verranno raccolti generi alimentari e materiale scolastico.

– Domenica 9 maggio dalle 10 alle12 presso la sede del Circolo “Cavallero” di Santa Vittoria – Vico Cuneo 34, dove verrà raccolto solo materiale didattico.

Generi alimentari consigliati: pasta, pelati/salsa di pomodoro, olio, legumi e tonno in scatola, alimenti per l’infanzia, biscotti e zucchero.

Materiale scolastico consigliato: pastelli, colla, penne, fogli avana, fascette ad anelli, quaderni a quadretti ministeriali e a righe, tempere, pennelli, risme di fogli.

Vi aspettiamo!