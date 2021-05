‘Santa’: Giorgia Ambrosetti, un altro successo nel nuoto pinnato

da Facebook Comune di Santa Margherita Ligure



Giorgia Ambrosetti, giovane atleta di Santa Margherita Ligure specialista nel nuoto pinnato, si è qualificata per i campionati italiani assoluti sulla distanza dei 400 metri monopinna, chiudendo la propria prova in 4’08’’ (tempo limite richiesto 4’12’’), centrando anche un bel terzo posto nei 200 metri. Con la sua società di appartenenza, la storica Uss Dario Gonzatti di Genova, si è aggiudicata anche il trofeo a squadre memorial “Luigi Ferrero”. Complimenti a Giorgia per i risultati ottenuti!!!