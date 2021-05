‘Santa’: “Cinque Stelle, solidarietà al cantante Fedez”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

A poche ore dalla festa del lavoro, questa parola “Lavoro” deve acquisire un significato sempre più concreto per il post-pandemia.

I grossi gruppi multinazionali dell’e-commerce e della distribuzione devono adeguarsi al nostro ordinamento, pagare le tasse in relazione ai profitti e rispettare i diritti del lavoratore assicurando una paga che non rappresenti sfruttamento. A tal proposito non possiamo non ricordare citando una frase emblematica, Adriano Olivetti (imprenditore illuminato) che sapeva bene cosa significava lavoro e umanità:

“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”.

Solidarietà al cantante Fedez. La censura è caratteristica dei regimi autoritari, il servizio pubblico televisivo di un paese libero e democratico deve poter garantire libertà di espressione; occorre una seria riforma della Rai sulla base del DDL proposto dal Sen. Primo De Nicola (M5s) a inizio legislatura e tutt’oggi bloccata in Senato.