Recco: Cornice Golfo Paradiso, cominciati oggi i lavori di allargamento

Sono cominciati questa mattina i lavori per l’allargamento di via Cornice Golfo Paradiso, strada carrabile della frazione Megli. Il progetto prevede, con una lieve rettifica stradale, il rifacimento di un tratto del muro di sostegno all’altezza di Salita del Nespolo, con pietre a vista, per uno sviluppo di circa 14 metri. In parallelo la carreggiata sarà allargata di circa un metro nell’estremità sud-est.

“L’intervento che stiamo portando avanti si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del territorio frazionale, in questo caso nella zona di Megli, per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle strade che permettono di raggiungere le nostre colline. L’opera prevede infatti anche la realizzazione di una cunetta per favorire la regimentazione delle acque meteoriche, che faciliteranno lo smaltimento delle stesse migliorando così la situazione in caso di allerta meteo” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

L’opera è stata affidata all’impresa Solari Silvano di Chiavari che la realizzerà per un importo di circa 40mila euro.