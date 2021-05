Miglioramento dell’illuminazione nell’attraversamento pedonale di via Emiliani, intersezione con via Bolzano e alla rotatoria di piazza Mafalda di Savoia. I miglioramenti, voluti dal dirigente Fabio Lanata comandante della polizia municipale, sono stati affidati alla ditta “Aresi Giovanni” di Rapallo per un importo di 8.957 euro.