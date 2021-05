Rapallo: sindaco favorevole a bere il caffé al banco

Dalla pagina Facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco



La tazzina di caffè, o di cappuccino, sorseggiata al bancone del bar prima di iniziare la giornata. Un rito per tantissimi italiani. Ecco perché mi sento di condividere le istanze di Fipe Confcommercio per ripristinare la possibilità per gli esercenti di somministrare le bevande direttamente al bancone. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle distanze e delle normative anti-Covid.

In zona gialla i bar hanno sempre avuto la possibilità di effettuare la somministrazione al banco anche in virtù del fatto che si tratta di un consumo veloce, che non implica una lunga permanenza all’interno degli esercizi. Credo sia quindi importante dare nuovamente questa possibilità alle attività di ristorazione e somministrazione, una delle categorie più penalizzate dalla pandemia

(Foto archivio)