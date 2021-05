Rapallo: Matteo Gallo, 12 anni e già su un prestigioso podio

Da Claudio Vacca riceviamo e pubblichiamo



Nella seconda gara del campionato Italiano Easy kart di Franciacorta nella categoria 60cc, il dodicenne di Rapallo Matteo Gallo, conquista il secondo podio consecutivo al termine di una gara strepitosa.

Il talentuoso pilota Ligure ha dimostrato durante le due manche di gara una dote naturale che la spinto dalla tredicesima posizione sino al podio, stupendo ed emozionando il pubblico presente per l’abilità di guida sapendo che lo stesso, a differenza degli altri concorrenti, non saliva sul kart dall’ultima gara del mese prima. La volontà e passione trasmessa dal ragazzo in questo weekend, ci dà ancora più forza per andare avanti per le prossime gare, ma speriamo sempre nel sostegno di qualche concittadino che oltre alla passione per i motori, voglia come noi far conoscere la nostra regione e tutti i suoi tesori, dal turismo alla gastronomia,



Un ottimo inizio di stagione per Matteo Gallo con la nuova scuderia https://instagram.com/kronoracingteam?igshid=1giicd7iicisa di Treviso.

Sono stati due giorni combattuti e avvincenti con la conquista del podio…..dimostrandoci sempre più le immense potenzialità del pilota nonostante la poca possibilità di allenarsi.

Con questa nuova avventura speriamo di far conoscere sempre più questo fantastico sport e inoltre quello di far conoscere il nostra bellissimo Tigullio nel resto dell’Italia.