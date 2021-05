Si intensifica il programma di asfaltature nelle zone frazionali.

Domani, martedì 4 maggio e mercoledì 5 è prevista l’asfaltatura in via San Maurizio di Monti, per un centinaio di metri in direzione Santuario di Montallegro poco dopo il bivio per il Passo della Crocetta. Verranno eliminati gli avvallamenti critici.

Mercoledì 6 e giovedì 7, le operazioni si sposteranno a San Quirico d’Assereto (in prossimità della chiesa frazionale), direzione Montepegli.