Rapallo: ‘alberghetti’, piacciono anche i ponteggi

Il tempo, i vaccini, e i cantieri. Tra i discorsi più frequenti dei rapallesi arrivati sul lungomare, per gustarsi finalmente il tepore del sole comodamente seduti sulle panchine, ci sono i lavori pubblici (il molo) e privati (alberghetti via Gramsci, Savoia, piscina bagni Lido) che riscuotono un particolare interesse. Apprezzati i ponteggi di ultima generazione issati attorno ai tre edifici di via Gramsci che presto verranno ricoperti da un telo per motivi di sicurezza. Piace soprattutto la città che cambia ad opera pubblica o di privati che dopo anni, hanno trovato nell’Amministrazione comunale una mentalità aperta che ha cercato un punto di incontro per superare l’immobilismo e cancellare quei buchi neri. Ne resta solo uno a San Michele: una soluzione dovrà essere suggerita dalla Soprintendenza.