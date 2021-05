Pallanuoto M/ Da domani la Pro Recco in Final Four a Palermo

Tutto in un mese. La stagione della Pro Recco entra nel vivo con il primo trofeo in palio, la Coppa Italia. La Final Four si giocherà domani e mercoledì nella Piscina olimpica comunale di Palermo. I biancocelesti, detentori dell’ultimo titolo assegnato nel 2019, hanno in bacheca 14 Coppe Italia; sono sette quelle vinte consecutivamente dal 2013.

“Nel gruppo c’è la classica atmosfera che accompagna le grandi partite – afferma mister Hernandez – in molti non giocano una finale da quasi due anni, l’ultima è stata quella del mondiale di Gwangju, nel luglio 2019. Per me – sorride il tecnico spagnolo – questo lasso di tempo è ancora più lungo, ma vivo la vigilia come una ‘illusione’, una opportunità che tutti gli sportivi aspettano. In semifinale affronteremo il Telimar, una formazione con un allenatore che stimo e che dobbiamo rispettare nonostante la differenza tecnica. È una squadra che ha alcune caratteristiche simili al Brescia: sarà una partita che ci servirà per entrare nel ritmo della competizione e trovare la concentrazione”.

Da sei edizioni l’ultimo atto della Coppa Italia è Pro Recco – Brescia, un copione che potrebbe ripetersi anche mercoledì: “Hanno dimostrato in Champions League di poter battere chiunque, sono tra i più forti d’Europa. Se ci incontreremo in finale la spunterà chi saprà gestire i momenti decisivi del match”.

La prima finale senza pubblico è l’inizio di un percorso che in trenta giorni porterà la Pro Recco a combattere anche per campionato e Champions League; per giocatori e staff un intenso sforzo in una stagione inevitabilmente complicata: “Il rinvio di marzo ci ha costretto a rivedere un po’ i programmi della preparazione, abbiamo impostato il lavoro per provare a mantenere un alto livello fisico per cinque settimane”.

Il programma:

martedì 4 maggio – Semifinali (Diretta tv Rai Sport)

ore 19:00 Pro Recco – Telimar

ore 20:45 Brescia – Ortigia

mercoledì 5 maggio – Finali

ore 16:00 finale terzo posto

ore 19:00 finale (Diretta tv Rai Sport)

Hernandez durante un timeout (Foto Flash)