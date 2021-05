Lettere/ “Autostrade, dove erano i politici che si lamentano?”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Sono uno di quegli utenti che è rimasto intrappolato in autostrada ed ho potuto constatare i disagi che i lavori di manutenzione stanno creando. La cosa che però mi fa arrabbiare ulteriormente sono le lamentele e le prese di posizioni dei gruppi politici che sono nella maggioranza politica della Regione Liguria ed nella maggioranza nel governo Draghi. Non penseranno mica di assolversi lamentando e sottolineando i disagi che sono in essere, perché allora chiedo a loro, ma dove eravate in questi anni? Chi doveva controllare? Non potevate per tempo pensare ad un opera alternativa al ponte Morandi? Anche voi fate parte del mal governo in essere senza se e senza ma.