Incendio in un alloggio di via dei Devoto a Lavagna. E’ accaduto nella mattinata per cause al momento imprecisate. Presenti i vigili del fuoco di Chiavari, i carabinieri e la polizia urbana. Nessun danno fisico alle persone, ma l’appartamento, al momento dell’incendio deserto, è stato dichiarato inagibile.

Lo scorso 24 gennaio, sempre in via dei Devoto a Lavagna, era andata a fuoco una cucina, in quell’occasione sembra per un cortocircuito.