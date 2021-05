Girovagando: sabato “Il Golfo dei borghi” con Fezzano

Dall’Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Sabato 8 maggio Girovagando, l’iniziativa organizzata da Agtl, Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia, sarà a Fezzano per riproporre la visita legata alla serie “Il Golfo dei borghi”, dedicata ai piccoli borghi del Golfo dei Poeti, non effettuata nei mesi scorsi a causa delle restrizioni dovute alla situazione epidemica.

Tra gli stretti carugi del nucleo antico e la bella marina si ricostruirà la storia dell’abitato, legato a una delle più affascinanti figure femminili del Rinascimento, quella di Simonetta Cattaneo Vespucci, la Venere del Botticelli, la cui grazia e bellezza furono fonte di ispirazione per pittori e poeti.

Rifugio di vari esuli russi prima della Rivoluzione, Fezzano ha ospitato Stepan Erzia, uno dei massimi artisti russi del Novecento. Una sua statua è conservata nella parrocchiale di San Giovanni Battista, il cui ricco interno barocco custodisce opere preziose.

Da non dimenticare l’importante attività dei numerosi palombari originari del Fezzano, che dopo la Seconda Guerra Mondiale furono attivi in tutto il mondo per il recupero delle navi affondate durante il conflitto.

Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, la visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo saranno possibili variazioni della data in programma.

Durata della visita: ore 15-17 circa.

Quota di partecipazione: euro 10,00 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Per prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 366 7157217; e-mail agtl.laspezia@gmail.com

