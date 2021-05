Chiavari: sabato 8 proclamati i vincitori della Biennale “Aurelio Galleppini”

Dall’Associazione Mosaico di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

È prevista per le ore 16.00 di sabato 8 maggio 2021 la cerimonia di proclamazione dei vincitori della 12a Edizione del Premio Biennale d’Arte “Aurelio Galleppini” – Città di Chiavari.

“Premio, indetto per ricordare l’indimenticabile figura dell’autore di Tex, vissuto a Chiavari per oltre quarant’anni, amico e sostenitore dell’Associazione “Mosaico”, vedrà assegnati riconoscimenti offerti da Regione Liguria, Comune di Chiavari, Liceo Artistico “Emanuele Luzzati” di Chiavari, “II Secolo XIX” e dall’Associazione “Mosaico”, enti che patrocinano la manifestazione.