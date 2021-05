Appuntamenti: due webinar dedicati al Sommo Poeta

Da Alessandra Nasini, U.S.R. Liguria riceviamo e pubblichiamo

Per celebrare i 700 anni della morte di Dante, USR Liguria, la Scuola polo per il progetto Liguria Musica Liceo S. Pertini e l’Istituto Nautico San Giorgio organizzano due webinar formativi gratuiti per tutti i docenti e gli appassionati del Sommo Poeta:

4 maggio dalle 14.30 alle 17.00: L’Inferno ed il Purgatorio.

11 maggio dalle 14.30 alle 17.00: Il Paradiso.

La musicalità delle terzine dantesche è nota, ma gli studi musicali intorno all’opera di Dante Alighieri non sono molti, ecco perchè è nata l’idea di abbinare musica e coreografie alla lettura delle Cantiche in due originali incontri, nei quali gli studenti avranno un ruolo da protagonisti.

Il link per la registrazione è il seguente https://register.gotowebinar.com/#register/6647312364360374795.

Ecco il programma.