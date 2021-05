Riviera: torna il controesodo, 14 chilometri di coda in A-12

Nonostante il vento, la temperatura bassa e il mare agitato, il fine settimana in Riviera è stato positivo e ordinato. Tanti turisti che hanno anche apprezzato l’impegno dei ristoratori che hanno rischiato la pioggia e allestito i tavolini in spazi aperti; naturalmente quelli che hanno potuto fruire di dehors. Naturalmente con mare agitato spiagge deserte e servizio dei battelli per Portofino e San Fruttuoso sospeso. La prova del 9 che la Riviera era affollata è la coda al rientro: ben 14 chilometri tra Chiavari e Nervi, rivela anche che i turisti erano soprattutto genovesi. Ma tanto basta per sperare in una buona stagione.

Una veduta della spiaggia