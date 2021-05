Rapallo: pacco spesa alimentare, riaperte le domande

Riaperture. Si respira aria di ottimismo. Ma questo non basta a cancellare gravi situazioni di disagio che vivono tante famiglie. A Rapallo prima la mareggiata che ha chiuso il porto Riva, poi il coronavirus che continua a mettere in ginocchio l’economia.

Da domani e fino lunedì 10 maggio, a Rapallo sarà possibile presentare le nuove domande per l’assegnazione del pacco spesa alimentare. La domanda può essere inviata on-line compilando il form accessibile attraverso il link di seguito riportato https://bit.ly/3dtb4TS

in alternativa è possibile ritirare il modulo cartaceo presso il Centro in Via Emiliani o al piano terra di Piazza Molfino 10.

Requisiti per l’accesso al servizio prevedono che i richiedenti:

– dovranno essere residenti nel Comune di Rapallo da almeno 6 mesi

– dovranno avere un valore isee ordinario o corrente inferiore o uguale a 5.000 €

– se nel nucleo familiare sono presenti minorenni è necessario presentare l’ Isee minori.

In caso positivo, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda dovrà essere consegnata la documentazione attestante quanto dichiarato in relazione a:

– entrate di tutti i componenti (busta paga, RdC, cassa integrazione, Naspi ecc…)

– spese straordinarie (es. spese mediche, scolastiche, ecc..)

– estratto conto di tutti i componenti relativo all’ultimo mese e patrimonio mobiliare complessivo

La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa presso il Social Housing “ Casa Gaffoglio” – Via Monsignor Orazio Ratto 4 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.