Da Comunicazione Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Rapallo ringrazia nuovamente Fedez per essersi fatto portavoce del pensiero di milioni di Italiani in materia di diritti civili. Vergognoso invece che in uno Stato Democratico si cerchi di censurare un pensiero di libertà, la nostra speranza è che nella Rai si faccia piazza pulita perché la censura non è e non deve essere più tollerata.