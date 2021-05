Portofino: “Regate di Primavera”, modifiche a circolazione e sosta

A Portofino in occasione della manifestazione “Regate di Primavera”, da lunedì 3 maggio a lunedì 10 maggio, in tutta l’area ricompresa della Ztl ed in particolare in via Roma, piazza Martiri Olivetta, molo Umberto I° e loc. Ciapella nella fascia oraria dalle 7.30 alle 10:

– l’accesso alla Ztl, salvo specifica autorizzazione, sarà consentito ai veicoli solamente per carico/scarico di materiali/merci ed attrezzature per il tempo strettamente necessario per dette operazioni e non saranno ammesse soste inoperose in detta area;

– l’accesso alla ZTL dei veicoli di cui sopra sarà garantito solamente in funzione della disponibilità di aree di sosta nelle zone sopracitate

– i motoveicoli a due ruote saranno esclusi dalle suddette limitazioni;

ordinanza n.7