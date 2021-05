Lavagna: anche De Paoli nel mirino del rap Fedez

“Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno”. Nel mirino di Fedez anche l’ex consigliere regionale leghista Giovanni De Paoli cui era stata attribuita questa frase. Esiste un procedimento, ma non è stata ancora emessa una sentenza. De Paoli l’ha pronunciata convintamente? Voleva essere un paradosso per attirare l’attenzione? E’ stata estrapolata da un discorso più ampio? Lui ha sempre negato. Questa frase è stata inserita nel monologo di Fedez declamato in occasione del Concerto del Primo Maggio. Testo che sta suscitando polemichie che coinvolgono la gestione Rai e hanno rilanciato la famosa frase.

Giovanni De Paoli