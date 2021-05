Cinque Terre: aperto il sentiero da Vernazza a Corniglia

di Guido Ghersi

In anticipo sui tempi previsti, ieri è stato aperto il sentiero che da Vernazza conduce alla sua frazione di Corniglia e denominato “Sentiero Azzurro”. Ciò è stato possibile dopo la conclusione dei lavori eseguiti dal Parco Nazionale delle Cinque Terre come opere straordinarie sul sentiero. In particolare sono stati eseguiti il rifacimento della pavimentazione dissestata e mancante e di tratti di scalini di pietra, la ricostruzione di consistenti porzioni di muri a secco oltre alla realizzazione di canalette in legno per il deflusso delle acque meteoriche. Invece, ancora in esecuzione, le opere sul tratto tra Vernazza e Monterosso al Mare, sempre dello stesso sentiero, in particolare nella zona che nello scorso dicembre è stata interessata dal crollo di una consistente porzione di muro a secco. Interventi di ripristino della viabilità giungeranno a conclusione alla fine del corrente mese.