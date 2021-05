Camogli: via Repubblica chiusa dalle 13 alle 5; torna la pulizia delle vie

Dal Comune di Camogli riceviamo e ripubblichiamo

A Camogli, dal 1° maggio 2021, la circolazione nel centro cittadino (via Repubblica) è permessa dalle 5 alle 13 nei giorni feriali tranne il mercoledì (giorno di mercato). Nei festivi interdetta. La sosta in via Repubblica è permessa solo per brevi operazioni di carico e scarico, per un massimo di 30 minuti, durante gli orari di apertura.

Dal 1° maggio vige anche il divieto di sosta nelle aree del territorio comunale dove è prevista la pulizia delle strade.