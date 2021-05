Borghetto Vara: le iniziative del Comune in materia economica

di Guido Ghersi

Il Comune di Borghetto Vara, guidato dal sindaco Claudio Delvigo, nell’ultimo Consiglio comunale ha adottato una serie di iniziative in materia economica per aiutare i residenti in difficoltà a causa del Covid-19. Così è stata dimezzata la Tari alle famiglie, rimborsato l’abbonamento dell’Atc e tagliato di mezzo punto le aliquote Imu, oltre al dimezzamento della tassa sui rifiuti. I cittadini, entro questa fine mese, potranno compilare il modulo per il rimborso messo a disposizione dagli uffici comunali. Il sindaco ha dichiarato: “Ci è sembrato doveroso continuare nell’opera di sostegno in questo momento di crisi dovuto all’emergenza Covid”.