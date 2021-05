Recco: comandante nuore di covid, la nave respinta dai porti

Da Roberto Carlo Gava riceviamo e pubblichiamo

In questa giornata del 1mo Maggio, Festa del Lavoro, desidero ricordare il mio compagno di classe e amico d’infanzia, il recchese Com.te Angelo A. Capurro, mancato ormai da settimane mentre si trovava al comando delle sua nave, mn “Ital Libera” di bandiera italiana, partita da Durban (Sud.Africa) e diretta a Singapore. La nave è ancora in rada a Jakarta, dove è stata deviata dall’itinerario di servizio, in attesa di poter disporre il rimpatrio del marittimo italiano deceduto sul lavoro.

Ciao Angelo.

*****

La triste storia del comandante Angelo Andrea Capurro, 62 anni, residente con la famiglia alla Spezia, è diventata un caso di cui si è occupata la stampa nazionale. Al comando della “Ital Libera” della Compagnia Italia Marittima di Trieste, Capurro è morto di covid; la notizia è giunta il 13 aprile. Nessun porto ha accettato di far attraccare la nave in una cui cella frigorifera c’è il corpo del recchese. La famiglia, tramite l’avvocato, ha sporto denuncia per omissione di soccorso.