Recco: borse di studio per studenti delle scuole superiori

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

C’è tempo fino al 4 giugno, esclusivamente in modalità on line, per richiedere le borse di studio-voucher messe a disposizione da Regione Liguria per l’anno scolastico 2020-2021. “I voucher sono destinati agli studenti iscritti alle scuole superiori – spiegano il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – per essere utilizzati per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità ed il trasporto o per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Con questo aiuto alle famiglie, la Regione intende contrastare la dispersione scolastica e garantire il diritto allo studio”.

L’importo minimo della borsa di studio è di 200 euro, con un limite massimo ISEE di euro 15.748,78. La domanda va presentata on line seguendo il percorso indicato nel sito web www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO). Per informazioni ed assistenza nella compilazione della domanda è disponibile il servizio di call center al numero 840848028, operativo fino al 4 giugno da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, oppure si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.

Le modalità operative per l’attribuzione delle borse di studio sono state pubblicate anche sul sito del Comune di Recco http://www.comune.recco.ge.it/