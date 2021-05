Rapallo: porto, oltre la diga un mare di altri lavori

Lunedì 10 maggio a Rapallo, inaugurazione ufficiale del cantiere a servizio del rifacimento del porto Carlo Riva; anche se i lavori preparatori erano iniziati da tempo e lunedì arriveranno più uomini e più mezzi. Fino ad oggi si è parlato di nuova diga a difesa di scalo e città. L’ordinanza del Circomare svela tutti gli altri lavori che verranno effettuati (in basso) ed è per questo che si deve parlare di rifacimento del porto.

Dal 28 ottobre 2018, data di distruzione della diga ad oggi sono passati 30 mesi, ma avrebbe potuto andare peggio se il Comune avesse ceduto a chi chiedeva la revoca della concessione (con conseguenti ricorso al Tar, al Consiglio di Stato e bando europeo di nuova assegnazione) o non fosse spuntato un imprenditore come Davide Bizzi. E a Rapallo – ricorda il sindaco Carlo Bagnasco – va ringraziata anche una persona preziosa, il comandante del porto maresciallo Vincenzo Orlando; non solo per che nella terribile notte della tempesta che distrusse la diga fu protagonista del salvataggio di 22 persone, ma per la professionalità e l’impegno nella stesura dell’ordinanza che ha consentito l’avvio dei lavori.

La parte dell’ordinanza del Circomare che descrive i lavori extra diga foranea

FASE 2.3 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI

-rimozione, trasporto e smaltimento a discarica dell’intera sovrastruttura dei tre pontili costituita dai tegoli di impalco e dai pulvini;-

-rinforzo di un palo di fondazione del pontile n. 1 e di un palo del pontile n. 2;

-ricostruzione dell’intera sovrastruttura dei tre pontili mediante -rifacimento dei pulvini, posa in opera di impalcati prefabbricati, armatura e getto di completamento;

-realizzazione di impiantistica (impianto idrico, antincendio, forza motrice e illuminazione);

-posa in opera di arredi (parabordi, anelli e bitte)

FASE 2.4 –MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLO EST

-asportazione della pavimentazione in masselli in pietra di porfido e del sottostante massetto di sottofondo,danneggiati e/o asportati;

-rimozione e smaltimento del cunicolo impianti, degli impianti in esso contenuti e della linea idrica esterna ai cordoli di banchina nonché dei vari materiali/arredi di banchina danneggiati;

-rimozione pali di illuminazione pubblica lato ovest;

-scavo fino alla quota di -0.45 m s.l.m.m. e realizzazione di sistema di rinforzo dei blocchi di banchina,costituito da tiranti passivi in barre filettate in acciaio ad alta resistenza tipo Dywidag,di collegamento tra il cordolo di banchina ricostruito come al punto seguente ed un nuovo cordolo in c.a. di contrasto interrato;

-manutenzione straordinaria del cordolo di banchina danneggiato,previa demolizione completa fino al raggiungimento del masso di banchina, esecuzione di ancoraggi e ricostruzione di nuovo cordolo in c.a. munito di scassi per alloggiamento anelli d’ormeggio e finitura superficiale frattazzata;

-posa in opera a tergo del cordolo di banchina, sotto la pavimentazione, di canalizzazioni per passaggio impianti e realizzazione di pozzetti di ispezione;-ripristino del sottofondo della pavimentazione di banchina,mediante realizzazione di massetto in calcestruzzo;

-ripristino pavimentazione di banchina mediante p.p.o. di masselli di porfido, ricostruito con le stesse caratteristiche di quelli esistenti;-ripristino impianti, sistemi di ormeggio e arredi di banchina danneggiati.

FASE 3 –POTENZIAMENTO DEL MOLO SUD

-ripristino delle banchine e dei rilevati del II e III braccio del molo,mediante salpamento del molo preesistente edei materiali riversati all’interno dello specchio acqueo (manufatti in cls e c.a., massi naturali della scogliera e pietrame di cava del rilevato), demolizione del cordolo di coronamento in c.a., salpamento dei massi di banchina previo scavo del rilevato a tergo, ripristino della berma di appoggio, riposizionamento dei massi di banchina e ricostruzione del cordolo di banchina;

-potenziamento delle opere di difesa mediante ringrosso della scogliera,con utilizzo di scogli di origine naturale di diversa pezzatura e tetrapodi, salpamento della porzione sommitale della scogliera esistente, costruzione di nuovo muro paraonde e completamento della berma della scogliera,fino al raggiungimento della sezione di progetto;

-realizzazione di manufatti edilizi addossati al muro paraonde (fabbricato cave à bateaux e fabbricato faro);

-realizzazione di impiantistica (impianto idrico, antincendio, forza motrice e illuminazione),compresa costruzione di cabina di trasformazione MT/BT, centrale di pressurizzazione e riserva idrica,dentro al fabbricato faro;-realizzazione di strada mediante platea in c.a. e pavimentazione carrabile;-posa in opera di arredi (parabordi, anelli e bitte);-

-realizzazione nuovo impianto di aspirazione e trattamento acque reflue (acque di sentina e acque nere, acquei di lavaggio carene); \

-ripristino banchina e cunicolo impianti piazzale Yacht Club e locali commerciali/uffici;

-ripristino pavimentazione aree portuali