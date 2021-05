Rapallo: “Balneazione, si parte da sabato 15”

Partenza balneazione dall’1 maggio? Basta guardare il cielo per rispondere. Non sono tuttavia soltanto la mancanza di sole e la bassa temperatura a rinviare la partenza. Massimo Stasio, presidente provinciale del Sindacato Italiano Balneatori e contitolare di stabilimenti balneari da Genova a Chiavari spiega: “Quasi tutti stiamo ancora allestendo le strutture. Presumo che i bagni aprano tra sabato 15 e l’1 giugno. Lo scorso anno alla partenza c’erano molte incertezze; ora abbiamo l’esperienza dello scorso anno, conosciamo le regole, le conoscono i clienti e possiamo partire in tutta sicurezza e tranquillità. Le date canoniche della riapertura sono sempre le stesse e partono dal 15 maggio, mai prima. Anche se ci sono stabilimenti che funzionano tutto l’anno, le prime aperture si registrano non prima del 15 maggio”.

Aggiungiamo che in genere gli stabilimenti hanno buone prenotazioni e clienti in lista di attesa.