Primo maggio, pioggia e covid frenano le scampagnate

Primo Maggio, festa del Lavoro e dei lavoratori. Il tempo scoraggia le gite, in particolare le scampagnate già frenate dalle norme anti covid. La novità di quest’anno è rappresentata dall’effettuazione del servizio da parte di Amt; gli anni scorsi il servizio effettuato da Atp era limitato al territorio tra Rapallo e Portofino.

Frenate da pandemia e maltempo non si ha notizia relativa alle cantaele per annunciare l’arrivo di maggio, fatte rivivere per ricordare l’antica tradizione. Altri “riti” della notte del primo maggio erano stati archiviati con l’ingresso nel terzo millennio; in Fontanabuona il “furto” di oggetti in giardini, terrazzi e terreni privati per il piacere di vedere, la mattina, i proprietari andare a recuperare la merce nella piazza principale del paese; l’ultima volta era stata rubata una statua della Madonna alle suore di Monelone. E in altre valli esisteva l’uso di tagliare interi alberi e abbandonarli davanti alla porta di casa delle persone prese di mira; l’acacia significava che lì abitava una donna di facili costumi; un pino che il padrone di casa era un “uomo del be….; e via dicendo.