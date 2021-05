Primo Maggio: cade da scala, infortunio sul lavoro

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Intorno alle ore 12:30 circa soccorso per infortunio sul lavoro a La Spezia in V.della Lobbia. L’infortunato, tecnico dell’Enel di 55 anni, è caduto scivolando da una scala (da un’altezza di circa 6 metri) riportando frattura scomposta del polso dx e contusione di lieve entità in regione lombare. Sono intervenuti sul posto: automedica Delta 1 con medico e infermiere, ambulanza Pubblica assistenza della Spezia e anche personale dei Vigili del Fuoco e della Psal. Il paziente è stato poi trasportato in Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.