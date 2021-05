Portofino: Cesare Lanza a favore del parco nazionale

Dall’Associazione internazionale “Amici del Monte di Portofino” riceviamo e pubblichiamo

Il quotidiano “La Verità” (diretto da Maurizio Belpietro), notoriamente su posizioni di centro-destra (assai più vicine alla Lega) ha pubblicato ieri (30 aprile 2021) un articolo dedicato al Monte di Portofino a firma del giornalista Cesare Lanza (che fu direttore del quotidiano “Il Secolo XIX” negli anni Settanta) a sostegno della soluzione “parco nazionale”.

L’associazione internazionale “Amici del Monte di Portofino” (fondata dal prof. Ardito Desio e oggi presieduta del prof. Avv. Daniele Granara) condivide l’impostazione dell’articolo comparso sul quotidiano “La Verità” a dimostrazione che la soluzione del “parco nazionale” non è assolutamente una battaglia politica, ma una scelta di civiltà. Anche per questo, chi ha a cuore il futuro del territorio non può che condividere questa scelta.

La Verità 30 aprie 2021