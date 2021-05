Levanto: il ‘Consorzio Il Cigno’ porta da Pontremoli al mare

di Guido Ghersi

L’appuntamento di questi giorni con la rubrica “Scopri la Val di Vara” sulla pagina “Facebook@valdivara.it” e sul portale “www.valdivara.it” a cura del “Consorzio Il Cigno”, è dedicato alla viabilità medioevale tra la città di Pontremoli e il porto canale di Levanto, meglio nota come la “Via dei Monti” o “Del Pontremolo”. Infatti nel XIII^ sec. i Genovesi acquistarono dalle nobili famiglie Da Passano, Celasco e Da Vezzano, i territori compresi tra le montagne della Val di Vara e il mare, che rappresentava la rotta più sicura per i traffici della Repubblica di Genova, con gli approdi di Sestri Levante e Levanto, dai quali entrava in Val di Vara e poi a Pontremoli. I Genovesi poi demolirono i vecchi capisaldi sui quali i piccoli feudatari costruirono la loro fortuna, imponendo salati pedaggi , così vennero abbattuti i castelli di Bardellone, Cassana e Zignago.