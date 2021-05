Lettere/ “Santa: rifiuti, Bucci prenda atto e si dimetta”

Ad inizio anno la Città metropolitana con il sindaco Bucci in prima fila, voleva dare l’affidamento in house della gestione dei rifiuti ad Amiu dei comuni del Tigullio. Tale decisione appariva più politica che funzionale tecnicamente ed infatti quasi tutti i comuni interessati manifestavano ufficiosamente il loro dissenso ed alcuni ufficialmente con approvazione di delibera del Consiglio comunale. Ora alla luce di queste delibere mi chiedo perché il comune di Santa non ha ancora adottato una linea ufficiale visto i sacrifici che stanno facendo i cittadini per la funzionalità del servizio, e perché il Sindaco Bucci essendo stato sconfessato politicamente non ne prende atto e, con i consiglieri della città metropolitana che lo appoggiano, agiscano di conseguenza con relative dimissioni?