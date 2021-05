Cinque Terre: sentieri monitorati dal Soccorso alpino

Da Relazioni Esterne Servizio Regionale Ligure Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico riceviamo e pubblichiamo

Il meteo è stato poco clemente e così il primo maggio ha fatto registrare un afflusso modesto di persone sui sentieri del Parco delle Cinque Terre. Nonostante questo, i tecnici del Soccorso Alpino Liguria (sulla base di una convenzione stipulata con il Parco e legata alla sicurezza) hanno ugualmente monitorato i sentieri in quello che è stto il primo sabato “giallo” dopo varie settimane.

Non si registrano episodi particolari legati ad interventi ad eccezione di un soccorso legato ad un turista toscano della provincia di Pistoia. Quest’ultimo, classe ’61, è stato notato dai tecnici sul sentiero Volastra-Corniglia. Era scivolato, aveva problemi ad una tibia e non se la sentiva di proseguire nella sua camminata. Il Soccorso Alpino lo ha accompagnato a Corniglia dove la locale pubblica assistenza lo ha sottoposto ad alcuni controlli. Alla luce che l’uomo poteva comunque camminare (e, quindi, non presentava fratture) e che i parametri registrati erano nella norma è stato accompagnato in stazione. Da qui è salito sul treno che lo ha riportato in Toscana.

Il monitoraggio dei sentieri del Parco da parte del Soccorso Alpino proseguirà anche nella giornata di domani.