Grande impressione a Mattarana, frazione di Carrodano in Val di Vara per un incidente avvenuto a metà mattina lungo la via Aurelia. Nello scontro tra un’auto ed una moto ha perso la vita un trentenne che era alla guida dello moto. Immediati i soccorsi del 118, ma per il centauro purtroppo non c’era nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità. Il traffico ha subito un’interruzione.