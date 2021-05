Carrodano: abitava a Deiva Marina il giovane centauro (2)

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo Efrem Marconi lavorava nei rimorchiatori alla Spezia, viveva a Deiva in frazione Piazza con i genitori ed era un grande appassionato di moto



Questa mattina incidente stradale in località Mattarana lungo la la via Aurelia al chilometro 453 in direzione del Passo del Bracco. Scontro moto-camion avvenuto con la modalità di dinamica maggiore con motociclista incastrato sotto camion. Sul posto sono intervenuti: automedica Delta 3 con medico e infermiere, ambulanza della Croce Verde Carro, mezzo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e dei Carabinieri. E’ stato attivato anche elicottero Drago da Genova con personale sanitario a bordo.

Il paziente, uomo di 29 anni residente a Deiva Marina, al momento dell’arrivo dei soccorritori era in arresto cardio-respiratorio ed è stato sottoposto a manovre di rianimazione di base (dai militi dell’ambulanza) e avanzata (da parte del personale sanitario di Delta 3) senza alcun risultato favorevole con esito di decesso sul posto.