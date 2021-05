Camogli: “Revoca concessioni perpetue dei loculi, io dico no”

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Consiglio Comunale Camogli. Anche se non era un argomento all’ordine del giorno, per la rilevanza del tema, ne ho voluto parlare subito in apertura di Consiglio Comunale.

Il Sindaco con un’ ordinanza emanata ieri, 29 aprile, fra 7 giorni revocherà le concessioni perpetue dei loculi, dando mandato di rimuovere i “relativi feretri e dando seguito alle procedure di recupero dei resti”.

Ho chiesto, sostenuto poi da tutta la minoranza, la revoca di tale ordinanza perché:

– l’Amministrazione sta costruendo loculi nuovi, ne potrebbe costruire quindi di più ed in numero sufficiente per le esigenze e non ledere diritti acquisiti

– 7 giorni è un tempo troppo limitato per informare tutti gli interessati, iniziare l’apertura dei loculi e la successiva rimozione dei feretri rischiando di mettere tante famiglie davanti al fatto compiuto su temi molto delicati.

– nell’ordinanza non è esplicitato come verranno gestite le salme.

C’è la possibilità che qualcuno voglia istituire una fossa comune?

Secondo me procedere in questo modo è una mancanza di rispetto verso i parenti ed i defunti.