Camogli: crollo cimitero, il rebus della ricollocazione

Da Bruno Gazzale riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza cui si oppone il consigliere comunale Claudio Pompei: in pratica la decisione è fatta ricadere sulla Asl 3.

Da rilevare che i 7 giorni a disposizione del cittadino (per fare che?) si riducono a 5 visto che oggi e domani gli uffici comunali saranno ben chiusi. Ci sono anche 60 gg. per fare ricorso, ma in sessanta giorni i nostri morti dove saranno? Allora i diritti acquisiti, pagando il richiesto, non valgono nulla? In due mesi non era possibile pensare e, soprattutto, fare altro? Quel che ho visto personalmente in giro per l’Italia mi fa pensare che sia stata scelta la strada più facile per tamponare, ma non per risolvere il problema.

****

L’ordinanza in sintesi dice che trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione (29 aprile) saranno revocate le concessioni perpetue delle tombe non interessate al crollo; si provvederà al conseguente recupero dei resti delle salme ivi tumulate. Ciò è possibile in virtù delle disposizioni assunte dall’Asl 3 (competente in materia) in considerazione “della situazione emergenziale”. Il Comune ha pubblicato l’elenco dei nomi relativi ai defunti i cui resti erano contenuti in feretri, urne cinerarie e ossari. Il numero è spaventoso: 415 i resti precipitati a mare e 816 i trasferiti da loculi e tombe pericolanti.

Pur considerando il solo numero, al momento imprecisato, dei feretri da ricollocare, è evidente che i nuovi loculi non saranno sufficienti. Certo sarebbe stato utile un progetto complessivo da discutere in Consiglio comunale, comprensivo del numero di ossari e urne; occorre tuttavia tenere presente che la bella stagione incalza e il deposito provvisorio delle salme non sarà più tollerabile. Progetto che tenga presente il ricorso sempre più frequente alla cremazione.

Un punto non è chiaro: chi aveva il loculo perenne la cui bara è stata trasferita nel timore di un crollo, continuerà ad avere la tomba a differenza delle salme non interessate al crollo ma con loculo perenne?

Qui sotto il testo integrale dell’ordinanza

documento -avviso revoca concessioni perpetue loculi