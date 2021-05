L’Entella ha perso contro il Vicenza per 2 a 1. I chiavaresi sono così condannati alla retrocessione. La squadra di strutturerà per affrontare il nuovo campionato senza dover poi licenziare allenatori. Meglio essere primi in C che vivere un intero campionato con l’acqua alla gola, illudendosi di avere una squadra da prime posizioni..