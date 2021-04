Varese Ligure: Rossignotti, il cordoglio del sindaco

di Guido Ghersi

Tutta Varese Ligure, in Alta Val di Vara, piange la morte, a 92 anni, di Angelo Rossignotti, imprenditore originario di Sestri Levante che guidò anche la nota azienda dolciaria di famiglia, la “Novi”, fondata ai primi del ‘900 dal padre. Nel 2016, era stato autore di un grande gesto: la donazione del “Castello Fieschi”, di proprietà della famiglia, al Comune di Varese, he lo nominт “Cittadino Onorario”.

I funerali si sono svolti a Sestri Levante lo scorso martedì 27 aprile, ma la notizia della scomparsa ha raggiunto presto anche l’Alta Val di Vara e sulla pagina Facebook del Comune di Varese Ligure il sindaco Giancarlo Lucchetti ha scritto: “Un imprenditore stimato in tutto il mondo, di animo grato e gentile. Rimarrа sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi per la promozione che ha profuso alle locali tradizioni”.