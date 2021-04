Uscio: il Comune ha deliberato l’acquisto della caserma dei carabinieri

Dal Comune di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera il consiglio comunale di Uscio ha votato a maggioranza la delibera con la quale il Comune procede all’acquisto della Caserma dei Carabinieri di Via 4 Novembre. L’ immobile di proprietà di privati, dal 2012 è gravato da sfratto esecutivo. L’Amministrazione ha più volte tentato di conciliare le parti affinché venisse mantenuto il presidio nel Comune. La delibera portata in approvazione ha ottenuto 8 voti favorevoli (Garbarino Giuseppe, Terrile Attilio Massimo, Ravea Mauro, Bianchi Sergio, Cuneo Renzo, Lagomarsino Cristina, Perasso Andrea, Siviglia Manuela), n. 1 contrario (Aloia Roberto) e n. 1 astenuto (Viani Albertina). Assente il consigliere Caprile Francesco. Grande soddisfazione da parte del Sindaco e della maggioranza per il risultato ottenuto, considerando anche l’abnegazione con la quale i militari svolgono il servizio, nell’interesse non solo della popolazione di Uscio, ma anche dei comuni di Avegno e Tribogna, serviti dal presidio di Uscio.