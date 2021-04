Terrorismo: “Le scelte negate a vittime e familiari”

Da Roberto De Marchi, già sindaco di Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

La cosa, per me, più sorprendente nel dibattito scaturito dall’arresto dei terroristi italiani in Francia è stato l’argomento utilizzato da molti ideologi che si autodefiniscono “di sinistra”, da Sofri a Boato, che rilevano come, ormai, ci si trovi di fronte a Persone invecchiate, diverse, estranee persino a loro stessi e mandarle in galera a 70 e più anni non avrebbe, pertanto, alcun senso.

Commentatori ed intellettuali di sicuro riferimento hanno già espresso corposi motivi ostativi a questa interpretazione per cui vorrei limitarmi ad introdurre un ulteriore ma sino ad ora trascurato argomento:

a tutti, cari Sofri e Boato, piacerebbe andare in pensione appena nati, trascorrere sotto l’ala dell’Inps i primi 40 anni di vita e poi iniziare a lavorare a 40 o 50 anni per il resto della propria esistenza.

Ma non funziona così.

Soprattutto perché ai morti ed ai loro familiari questa scelta non è stata data e sino a che non sarà possibile per loro, non dovrebbe valere per nessun altro.