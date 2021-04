Spiagge: libere attrezzate, Toti firma l’ampliamento dell’area ‘lettini’

La palla ora passa ai comuni, ma quella firmata da Toti potrebbe essere un’ordinanza destinata a far discutere. Alle spiagge libere attrezzate potrebbe essere infatti consentito di destinare a ‘lettini’ il 70% dell’arenile anziché il 50 previsto per legge. La deroga, che vale solo per questa stagione balneare, è indotta – recita il testo- dalla necessità di favorire il distanziamento interpersonale. L’ultima parola, come detto, spetta però delle amministrazioni comunali, chiamate a dare una risposta certa a gestori e concessionari.

Clicca qui per leggere l’ordinanza