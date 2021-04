Sestri: “Nua Natua in vendita, sconcertante”

Dal Coordinamento “Liguria Possibile” – Comitato“TigullioPossibile” – Genova – Chiavari riceviamo e pubblichiamo

E’ sconcertante apprendere che il sito “Nua Natua” di Vallegrande a Sestri Levante stia per essere venduto a privati: un prezioso patrimonio naturalistico di alto pregio ambientale, acquistato con denaro pubblico e fondi europei,viene dismesso da Città Metropolitana per “fare cassa”.

Un vero e proprio “gioiello” incastonato nella Riviera Ligure di Levante, che meriterebbe di essere anzitutto preservato e valorizzato, viene utilizzato come oggetto di ignobile mercificazione. Non c’è da aspettarsi purtroppo di meglio da coloro che ricoprono il governo della Città Metropolitana e della Regione, che dovrebbero avere invece a cuore il territorio ligure e le persone in cui ci vivono.

Un ulteriore esempio dell’abbandono del sistema ambientale della Liguria,che un tempo era una delle più belle regioni d’Italia e che invece grazie a gestioni e scelte inopportune e sbagliate degli ultimi anni la stanno rendendo sempre meno abitabile per i residenti e meno appetibile ed accogliente ai turisti.