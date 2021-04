‘Santa’: Arci Orchidea, il nuovo presidente è Cesare Teppati

Dal Circolo Arci Orchidea riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo direttivo sarà alla guida di un Circolo che da anni è punto di ritrovo per gli amanti della buona musica. Centro cultural-musicale, luogo di incontro della Riviera di Levante, si propone di ritornare a ottobre con una nuova stagione grazie alla determinazione di un gruppo di amici.

Il nuovo organigramma, di durata triennale, è così composto:

Consiglio Direttivo: Cesare Teppati (presidente), Monica Repetto (vice-presidente), Luigi Andrea Granata (tesoriere), Ivan Repetto (segretario), Guglielmo Caversazio, Alessandro Cotrufo, Marcello Ghigliotti, Claudio Peroncini, Stefano Romerio.

Collegio dei Garanti: Barbara Gorko, Sebastiano Teppati, Andrea Turrin.

Impegnati a riportare l’attenzione sul Circolo, sulla sua attività, gli Arcinauti hanno dato il via a una serie di appuntamenti on-line che, seguendo un comune filo conduttore, si ripeteranno nel corso dei mesi primaverili.

Obiettivo: ricordare che il Circolo esiste e si prepara a ritornare.

Il neo eletto Direttivo vuole esprimere un ringraziamento particolare ad Andrea Turrin, presidente uscente, per il lavoro svolto, per l’impegno profuso, per la serietà dimostrata. Doti che gli hanno consentito di guidare il gruppo ed il Circolo al raggiungimento di importanti obiettivi.

Qué viva Arci!

Qué viva Arcinauti!