Recco: “Spazzamento meccanizzato, appena iniziato, già cambia orario”

Da Immaginarecco riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi nelle cassette postali sono arrivati avvisi del cambio di orario dello spazzamento meccanizzato introdotto a inizio marzo. L’inizio dei lavori è spostato dalle ore 8:00 alle ore 7:00 da lunedì 3 maggio. Tale comunicazione è utile (ed ovviamente non a costo zero), ma ci chiediamo: i non residenti come fanno a saperlo? Soprattutto ora che si va verso il periodo estivo?! Non è stato messo nemmeno un avviso sul sito, una comunicazione su giornale o social e i cartelli posti due mesi fa continuano a riportare il vecchio orario comportando facili ricorsi.

A cosa è dovuto questo cambio a soli due mesi dall’avvio del servizio? Con necessità di inviare altri volantini e spendere altri soldi…

Invitiamo l’Amministrazione a ricordare almeno tramite comunicazione mediatiche tale cambiamento in questi giorni per cercare di ridurre al minimo la possibilità di andare verso a spiacevoli inconvenienti tra i cittadini e il comando di Polizia municipale locale. Per questi motivi abbiamo presentato come gruppo Consigliare Immagina Recco una interrogazione (leggibile al seguente link https://drive.google.com/file/d/1bkd-zv88j8jbKt9vHpB9M70JfNGNwFVh/view?usp=sharing), vi terremo aggiornati.