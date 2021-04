Recco: Lega, domani banchetto di tesseramento

Dalla Lega per Salvini Premier Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Sabato 1 maggio dalle ore 9 alle ore 12 come Lega per Salvini Premier Golfo Paradiso abbiamo organizzato un banchetto a Recco in via IV Novembre (davanti al Carrefour) con il quale daremo inizio alla campagna tesseramenti per soci sostenitori Lega per Salvini Premier 2021. Con questa occasione torniamo finalmente a svolgere le nostre attività sul territorio a contatto con i cittadini, come il nostro partito ha storicamente fatto, dopo mesi in cui non è stato possibile per via della situazione epidemiologica.

Al banchetto sarà presente il Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo On. Marco Campomenosi insieme ai nostri amministratori locali del Golfo Paradiso.